Совкомбанк возобновил программу беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей Exeed и Chery

Совкомбанк с 23 марта вновь запустил программу беспроцентной рассрочки на покупку автомобилей Exeed и Chery. Приобрести новые машины этих марок в беспроцентную рассрочку можно по карте «Халва» на срок от 12 до 18 месяцев. Программа доступна во всех официальных дилерских центрах марок в России. Такое заявление сделали в пресс-службе банка.

ПАО «Совкомбанк» и АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» возобновляют сотрудничество по программе «Авторассрочка по карте Халва» в рамках финансовых программ «Exeed Finance» и «Chery Finance». Максимальная сумма денежных средств, предоставляемых в рассрочку, — 4,9 миллиона рублей, минимальная сумма — 90 тысяч рублей. Первоначальный взнос необязателен. При оформлении необходим только паспорт. Решение о предоставлении рассрочки принимается в течение часа.

Обязательное условие сохранения беспроцентной рассрочки — совершение не менее пяти покупок на сумму более 10 тысяч рублей по карте «Халва» ежемесячно. Транзакции можно делать за счет как собственных, так и заемных средств в рамках предоставленного банком лимита.

Программа авторассрочки не требует оформления дополнительных финансовых продуктов, кроме ОСАГО и КАСКО, которые можно приобрести в любой страховой компании или дилерском центре — партнере.

«Авторассрочка — уникальный для авторынка банковский продукт, базирующийся на карте рассрочки „Халва“. Программа абсолютно бесплатна для клиента, по ней нет никаких скрытых платежей или комиссий дилеру, страховой компании или банку. Возобновление программы поможет клиентам, столкнувшимся с одновременным ростом стоимости автомобилей и процентных ставок по кредитам, а также предоставит автодилерам востребованный рыночный инструмент для привлечения и сохранения клиентского трафика», — рассказал управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

В банке уверены, что реализация программы в партнерстве с одним из наиболее динамично развивающихся брендов российского автомобильного рынка, компанией «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», укрепит позиции как самого банка, так и автомобильных брендов в сегменте авторетейла.

«Мы стремимся предоставлять максимально выгодные условия приобретения автомобилей марок Chery и Exeed, и готовность банка возобновить действие программы „Авторассрочка“ на прежних условиях и в нынешней сложной экономической ситуации является доказательством тождественности взглядов», — прокомментировал директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.

ПАО «Совкомбанк» входит в топ-10 крупнейших банков страны (активы: 1,9 трлн руб. по МСФО). В банке работает 22,6 тысячи сотрудников в 2629 офисах, которые расположены в 78 субъектах Российской Федерации. Банк обслуживает 12,1 миллиона клиентов.