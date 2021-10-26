Совкомбанк снизил долю акций в «СПБ Бирже» до 9,99%

Совкомбанк продал часть своего пакета акций «СПБ Биржа» компаниям-партнерам. Таким образом, объем ценных бумаг биржевой площадки на балансе банка снизился с 12,9% до 9,99%. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Основными покупателями выступили акционеры и ключевые компании партнеры Совкомбанка, а также УК «Совкомбанк Управление активами».

Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский пояснил, что прошедшая сделка позволит эффективнее управлять капиталом. Кроме того, это связано с планами Центробанка по регулированию непрофильных активов.

«Одновременно мы дали доступ к одной из первоклассных инвестиционных идей своим акционерам, крупнейшим партнерам и клиентам. Банк не планирует в дальнейшем снижать уровень участия в бирже, а наша управляющая компания может его увеличить», — не исключил Сергей Хотимский.

После снижения доли акций «СПБ Биржа» ниже 10% Совкомбанк начнет учитывать эти ценные бумаги, как несущественные вложения.

«СПБ Биржа» — крупнейшая площадка по торгам ценными бумагами международный компаний в России. Основная доля в организации принадлежит «НП РТС». Ассоциации принадлежат 17,8%.