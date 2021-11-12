Совкомбанк разместил «вечные» евробонды на 300 миллионов долларов

Совкомбанк разместил выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 300 миллионов долларов со ставкой купона 7,6% годовых. Размещение прошло на ирландской бирже Euronext Dublin. Об этом рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75-8,00% годовых. По итогам букбилдинга ставку купона снизили до 7,6% годовых.

«Такой комфортный уровень был достигнут, несмотря на рост доходностей казначейских облигаций США из-за усиливающейся по всему миру инфляции», — пояснили в Совкомбанке.

На пике спрос на облигации со стороны инвесторов достигал 932 миллионов долларов. В общей сложности в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Также наблюдался существенный спрос на бумаги банка от российских частных инвесторов и инвестиционных фондов.

В пресс-службе отметили, что спрос на бумаги банка в итоге превысил предложение в три раза. Привлеченные средства Совкомбанк направит на оптимизацию структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса.

«Несмотря на непростые рыночные условия, мы зафиксировали большой интерес к бумагам со стороны иностранных и российских инвесторов. Это говорит о высокой оценке рынком стратегии развития банка и стабильно высоких результатах деятельности в последние годы. Мы высоко ценим доверие наших партнеров и нацелены на дальнейшее устойчивое развитие в будущем», — сказал заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Организаторами выпуска помимо Совкомбанка выступили Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Альфа-Банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, ING, Mashreq Bank, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, SberCIB, Sova Capital, Tinkoff, UniCredit и «ВТБ Капитал».