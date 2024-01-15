Деньги 15 января 2024, 17:04 Совкомбанк предложил сниженную ставку на льготный период по программе «Правильная ипотека» Wirestock / Freepik

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Совкомбанк предложил ипотеку со сниженной ставкой на льготный период для заемщиков, без комиссии для застройщиков.

«Правильная ипотека» не влияет на стоимость выбранной покупателем недвижимости. Опция работает по всем ипотечным программам с господдержкой: льготная и семейная ипотека, ИТ-ипотека и Дальневосточная ипотека. Также «Правильная ипотека» доступна с рыночными программами банка на первичное жилье и коммерческую недвижимость.

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Преимущество опции для заемщика — пониженная процентная ставка по кредиту на период строительства квартиры или другого объекта недвижимости. Благодаря программе покупатель сможет вносить пониженный ежемесячный платеж в течение льготного периода до 36 месяцев. Клиент банка получит возможность накопить за это время финансовую подушку и в будущем потратить деньги на досрочное погашение ипотеки, ремонт или другие цели.

Например, при покупке недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти по семейной и льготной ипотеке процентная ставка на указанный период составит 0,99%, а в других регионах — 1,99%.

На первоначальный взнос можно направить материнский капитал. Сохраняется возможность частичного или полного досрочного погашения ипотеки.

Совкомбанк реализует опцию в партнерстве с федеральными и региональными застройщиками. В список входят более 100 компаний и свыше 1000 объектов недвижимости. Подробнее об условиях и партнерах программы можно узнать на сайте банка.

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