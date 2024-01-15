15 января 2024, 17:04
Совкомбанк предложил сниженную ставку на льготный период по программе «Правильная ипотека»
Совкомбанк предложил ипотеку со сниженной ставкой на льготный период для заемщиков, без комиссии для застройщиков.
«Правильная ипотека» не влияет на стоимость выбранной покупателем недвижимости. Опция работает по всем ипотечным программам с господдержкой: льготная и семейная ипотека, ИТ-ипотека и Дальневосточная ипотека. Также «Правильная ипотека» доступна с рыночными программами банка на первичное жилье и коммерческую недвижимость.
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Преимущество опции для заемщика — пониженная процентная ставка по кредиту на период строительства квартиры или другого объекта недвижимости. Благодаря программе покупатель сможет вносить пониженный ежемесячный платеж в течение льготного периода до 36 месяцев. Клиент банка получит возможность накопить за это время финансовую подушку и в будущем потратить деньги на досрочное погашение ипотеки, ремонт или другие цели.
Например, при покупке недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти по семейной и льготной ипотеке процентная ставка на указанный период составит 0,99%, а в других регионах — 1,99%.
На первоначальный взнос можно направить материнский капитал. Сохраняется возможность частичного или полного досрочного погашения ипотеки.
Совкомбанк реализует опцию в партнерстве с федеральными и региональными застройщиками. В список входят более 100 компаний и свыше 1000 объектов недвижимости. Подробнее об условиях и партнерах программы можно узнать на сайте банка.
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