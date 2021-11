Совкомбанк поддержал рекомендации TCFD (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures) — рабочей группы по раскрытию финансовой информации, которая связана с изменениями климата. Он сделал это раньше остальных российских банков.

Об этом сообщили в пресс-службе Совкомбанка. Там уточнили, что Совкомбанк придерживается международных стандартов при подготовке отчета об устойчивом развитии. Речь идет в том числе про Глобальный договор ООН (United Nations (UN) Global Compact), Глобальную инициативу по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI), а также «Принципы ответственной банковской деятельности Финансовой инициативы ООН по климату» (Principles for Responsible Banking (PRB) UNEP FI). Теперь в этот список добавился TCFD.

Совкомбанк входит в топ-10 крупнейших банков России. В 2942 офисах трудятся 24,5 тысячи сотрудников — они работают в 77 субъектах страны. Банк обслуживает 11,9 миллиона клиентов, в числе которых 11,1 миллиона заемщиков и 0,6 миллиона вкладчиков. Кроме того, Совкомбанк предоставляет услуги более чем 200 тысячам юридических лиц.