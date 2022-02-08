Совкомбанк первым в России присоединился к климатической инициативе ООН

Присоединение к климатической инициативе ООН Climate Neutral Now поможет достичь климатически нейтрального мира. О присоединении рассказал председатель Правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Организация стала первой в России среди тех, кто уже присоединился к климатической инициативе ООН. Совкомбанк будет измерять, сокращать и ежегодно отчитываться о выбросах парниковых газов, указано в пресс-релизе кредитной организации. Банк, по мнению Гусева, активно участвует в инициативах, которые направлены на трансформацию и переход к низкоуглеродной экономике.

«Мы гордимся, что стали первым российским банком, подписавшим глобальное обязательство программы Climate Neutral Now и содействуем реализации целей национальной и глобальной климатической нейтральности», — заявил он.

Climate Neutral Now была создана Рамочной конвенцией ООН для того, чтобы повышать информированность компаний и укреплять их усилия по сокращению углеродного следа.

В данный момент Совкомбанк является одним из ведущих амбассадоров перехода к низкоуглеродной экономике. В декабре 2021 года организация также присоединилась к Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Таким образом, банк планирует достичь показателя нулевых выбросов парниковых газов, связанных с операционной и финансовой деятельностью, уже к 2050 году.