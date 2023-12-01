Деньги 01 декабря 2023, 11:17 Совкомбанк начал сбор заявок в рамках IPO Maksim Konstantinov/Global Look Press

Читать 360tv в

Совкомбанк начал сбор заявок в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций (IPO). Заявку на приобретение акций можно подать до 14 декабря через ведущих российских брокеров, включая сам Совкомбанк. Кредитная организация планирует привлечь 10 миллиардов рублей, сообщила ее пресс-служба.

IPO пройдет с листингом на Московской бирже. Участвовать может широкий круг инвесторов, включая физлиц. Торги акциями должны стартовать 15 декабря.

Реклама

Ценовой диапазон IPO установили на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за акцию. Такая сумма соответствует рыночной капитализации Совкомбанка без учета ожидаемого привлечения средств на IPO. В банке отметили, что уже получили от ряда крупных институциональных инвесторов заявки на участие в размещении в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Совкомбанк входит в топ-10 кредитных организаций по размеру активов с долей рынка 1,6%.

Ранее финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев рассказал журналистам, как сделать самые надежные финансовые вложения в 2024 году.