Совфед выступил за возможность попавших под санкции россиян судиться в РФ

Россиянам, которые попали под санкции других стран, дали право решать судебные споры на родине. Изменения, которые вносят в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, уже одобрили в Совете Федерации.

Закон касается не только физических, но и юридических лиц, уточнило РИА «Новости». Переносить в российскую юрисдикцию судебные разбирательства смогут и иностранные юрлица.

Чтобы суд был полноценным, иск к ним можно предъявить в арбитражный или суд общей юрисдикции по месту нахождения в России либо самого ответчика, либо его имущества.

В компетенцию арбитража включили дела, фигурантами в которых являются граждане страны, попавшие под санкции иностранных государств и учреждений. В нем будут рассматривать и споры между россиянином и иностранцем, если они возникли из-за ограничительных мер против гражданина или юридического лица.

Если дело должен рассмотреть иностранный суд, то ответчик вправе попросить у арбитражного суда в России запрета на такое разбирательство или его продолжения вне пределов РФ. Обращаться в судебный орган нужно будет по месту нахождения или жительства.