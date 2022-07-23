Совфед назвал сроки возвращения к прежнему курсу рубля

Курс отечественного рубля вернется к докризисным значениями в 70-80 рублей за евро как минимум до конца 2022 года. С таким прогнозом выступил заместитель комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, написало РИА «Новости».

Он уточнил, что серьезно на курс валют влияет ключевая ставка Центрального банка. Накануне регулятор объявил о снижении ставки до 8% годовых.

«Мне кажется, что до конца года ставка снизится еще больше, вернувшись к докризисным 5%. Снижение необходимо, чтобы организации брали больше заемных денег на развитие производств, чтобы экономика работала» — заявил Абрамов.

Сенатор заявил, что вслед за падением ставки начнется рост курса рубля.

«Мы сильно укрепили рубль, насколько, что производством заниматься стало невыгодно — легче просто заказать из Китая. А эта стратегия вновь приведет нашу экономику к зависимости, от которой мы стараемся уйти», — добавил политик.