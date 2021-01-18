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    18 января 2021, 04:25

    Куда вкладывать деньги, чтобы обогнать инфляцию — советы финансиста

    Кирилл Фролов

    Низкая доходность депозитов делает их неинтересными для тех, кто хочет заработать. Чтобы обогнать инфляцию, придется повышать уровень финансовой грамотности, сообщила агентству «Прайм» финансовый советник Анна Харченко.
    Куда вкладывать деньги, чтобы обогнать инфляцию — советы финансиста

    Она обращает внимание на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Доходность по ним может вдвое превысить рублевый вклад в банке. Клиент получает 13% в виде налоговых вычетов, а также доход по выбранному активу.

    «Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ (облигации федерального займа — ред.), получится больше 17%», — сообщила эксперт.

    Те, кто готов рискнуть больше, могут вложиться в акции — российские или зарубежные. В этом случае заработать (или потерять средства) можно на росте стоимости ценных бумаг, а также на выплате дивидендов.

    «Например, одна из компаний-лидеров по дивидендам, „Сургутнефтегаз“, по привилегированным акциям может заплатить 15-17% в этом году», — отметила Харченко.

    При этом, по словам финансиста, в 2021 году из-за пандемии рынки «возможно, еще „поштормит“». Но в целом на рынок она смотрит позитивно.