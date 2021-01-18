Она обращает внимание на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Доходность по ним может вдвое превысить рублевый вклад в банке. Клиент получает 13% в виде налоговых вычетов, а также доход по выбранному активу.

«Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ (облигации федерального займа — ред.), получится больше 17%», — сообщила эксперт.

Те, кто готов рискнуть больше, могут вложиться в акции — российские или зарубежные. В этом случае заработать (или потерять средства) можно на росте стоимости ценных бумаг, а также на выплате дивидендов.

«Например, одна из компаний-лидеров по дивидендам, „Сургутнефтегаз“, по привилегированным акциям может заплатить 15-17% в этом году», — отметила Харченко.

При этом, по словам финансиста, в 2021 году из-за пандемии рынки «возможно, еще „поштормит“». Но в целом на рынок она смотрит позитивно.