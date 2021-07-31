Советовавший «поменьше есть» депутат задекларировал доход в 0 рублей

Уральский депутат Илья Гаффнер, который призывал россиян «меньше питаться», за 2020 год заработал ноль рублей ноль копеек. Чиновник указал это в декларации о доходах и имуществе. Документ опубликовали на сайте Заксобрания Свердловской области.

Гаффнер в пандемийный год заработал ноль рублей. Это на четыре копейки меньше, чем доход, который он задекларировал в 2019 году. Из имущества в пользовании депутата — квартира площадью 66,6 квадратного метра. Еще две квартиры площадью 201,7 и 80 квадратных метров — в пользовании его двух несовершеннолетних детей.

Депутат прославился своей фразой о том, что россиянам, испытывающим нехватку денежных средств, «надо просто поменьше питаться». Эти слова он произнес в январе 2015 года, когда посетил магазин для изучения цен, взлетевших во время кризиса.

Гаффнера в июле 2016 года признали банкротом, тогда же ему запретили выезжать из страны из-за долга в размере 196 миллионов рублей. Но спустя два года арбитражный суд закрыл дело и освободил депутата от уплаты долга в 160 миллионов рублей.