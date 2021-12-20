Совет по инвестициям в следующем году дали россиянам

В России растет число частных инвесторов. Для того, чтобы достичь успеха и повысить прибыльность портфеля, необходимо учитывать ряд нюансов и использовать набор экономических инструментов. Чем лучше воспользоваться на нелегком пути приумножения личного благосостояния, агентству «Прайм» рассказала независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Эксперт посоветовала не ждать быстрой прибыли, так как инвестирование предполагает вложение деньги на продолжительные сроки. Также не следует тратить на инвестиции последние сбережения: необходимо иметь для экстренных случаев «амортизационную подушку» как минимум на три месяца.

Кроме того, не следует забывать о диверсификации, не нужно вкладывать финансы в одну отрасль или компанию.

В наступающем году Наталья Смирнова порекомендовала обращать внимание на высокую инфляцию и рост ставок мировыми центробанками. При последнем факторе будет расти также доходность по облигациям.

Что касается акций, то здесь наибольшую привлекательность продемонстрируют те компании, которые смогут встроить инфляцию в конечный продукт. В частности, есть смысл обратить внимание на ритейлеров.

В случае повышения ставок начнется рост процентных доходов в отрасли финансов. Это, в свою очередь, положительно скажется на состоянии акций компаний финансового сектора.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить бюджет при росте цен. Эксперты рекомендовали, в частности, не пренебрегать дисконтными картами и скидками, чтобы уберечь свой кошелек от инфляции.