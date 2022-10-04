Кредитные каникулы мобилизованным дадут на срок службы и еще 30 дней | 360°

Деньги 04 октября 2022, 14:43 Поделиться Telegram

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Viber Кредитные каникулы мобилизованным дадут на срок службы и еще 30 дней Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных на СВО РИА «Новости»

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Сенаторы одобрили закон о кредитных каникулах для призванных по частичной мобилизации. Банки дадут отсрочку на срок службы и еще 30 дней, сообщили в Совете Федерации.

Действие нового закона распространится не только на мобилизованных, но и на бойцов по контракту, находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии, воинских формированиях и органах, указанных в законе «Об обороне», при условии их участия в спецоперации, а также их иждивенцев.

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Они смогут не позднее 31 декабря 2023 года обратиться в банк и потребовать приостановить действие кредитного договора на льготный период — срок мобилизации, контракта или участия в спецоперации с 30 дополнительными днями. Кредитор вышлет заемщику новый график платежей и предупредит его об окончании льготного периода.

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В случае смерти бойца или получения им инвалидности первой группы договор закроют, обязательства заемщика прекратят.

Кроме того, на размер основного долга в течение льготного периода начислят проценты по ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребкредита в процентах годовых. Исключением станут кредиты, обеспеченные ипотекой. На них эту меру не распространят.

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