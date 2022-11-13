Деньги 13 ноября 2022, 09:41 Соучредитель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид потерял состояние в 16 миллиардов долларов Bloomberg: соучредитель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид лишился состояния в 16 млрд долларов Википедия

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Соучредитель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид лишился 16 миллиардов долларов. Это один из самых крупных случаев потери состояния в истории, отметило агентство Bloomberg.

Криптобиржа FTX объявила о своем банкротстве 11 ноября. По данным агентства, максимальное состояние Бэнкмана-Фрида достигало 26 миллиардов долларов, но вскоре упало до 16 миллиардов. В минувший вторник, 8 ноября, предприниматель потерял 94% накоплений.

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По данным агентства Reuters, с криптобиржи FTX исчез минимум миллиард клиентских средств. Источники заявили, что Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 миллиардов долларов клиентов из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda. Позже это стало известно, но, как оказалось, часть средств пропала.

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По оценке одного из собеседников Reuters, объем исчезнувших средств составил около 1,7 миллиарда долларов. Другой источник отметил, что речь идет о сумме от одного до двух миллиардов.