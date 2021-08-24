Соцвыплаты защитят от списания по кредитам

Запрет на списание соцвыплат в счет погашения кредитов может вызвать удорожание кредитов. Такие списания законны, так как банки по стандартному соглашению при оформлении ссуд направляют эти средства на его погашение. Поправки к закону, защищающие соцвыплаты от любых списаний уже готовятся партией «Единая Россия» с ведома Центробанка.

Об этом сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина, сообщила газета «Коммерсант». Она сообщила о массовых жалобах родителей на перечисление выделенных на сборы к школе средств в счет погашения кредитов.

«В правилах выплаты напрямую предусмотрено, что эти средства не могут быть взысканы в рамках исполнительного производства», — сообщила она.

Но банки имеют право ежемесячно списывать со счетов в пользу погашения кредита какую-то сумму денег с персонального счета заемщика. Получается, что соцвыплаты не защищены.

В Центробанке изданию подтвердили актуальность проблемы. Регулятор в июле рекомендовал кредитным организациям оценивать, насколько клиент понимает возможность списания соцвыплат, если он подтвердил ранее добровольное разрешение на списание средств.

«Если все же деньги списали, следует обратиться в банк… для возмещения». Сейчас обсуждаются поправки к законодательству, согласно которым без выраженного согласия клиента на списание социальных выплат в счет погашения его кредита (займа) такие списания были бы невозможны», — уточнили в Банке России.

Банкиры считают, что следует все же предоставить возможность списания соцвыплат, если на это имеется распоряжение заемщика. Подобные средства также должны маркироваться определенным образом, чтобы отличаться от других денежных поступлений.

О необходимости освобождения социальных выплат от погашения кредитов заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, уже списанные средства в автоматическом режиме необходимо вернуть.