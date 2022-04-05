Соцвыплаты в России предложили списывать в счет займов автоматом

Отложить до 1 мая 2023 года вступление в силу закона о получении дополнительного согласия граждан на списание единовременных социальных выплат в счет погашения кредитов предложили российские банки. Об этом говорится в подготовленном Национальным советом финансового рынка и направленном в Госдуму законопроекте, который оказался в распоряжении «Известий».

По словам авторов инициативы, банки просто не успевают провести существенные технические доработки, требующиеся для выполнения закона.

«Для того, чтобы запустить систему селекции зачисляемых средств и получения дополнительных согласий на списание разовых соцвыплат в счет кредита, требуется проведение технических доработок и изменение бизнес-процессов. Банк России лишь недавно определил коды, которые позволяют отличить единовременные выплаты от постоянных. Интеграция этих решений в систему переводов и взысканий в нынешних условиях не может быть проведена в короткий срок», — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

При этом в Центробанке такую инициативу не поддержали, отметив, что в приоритете находится поддержка социально уязвимых групп граждан. Также там напомнили, что участникам рынка оказывается необходимая поддержка в получении ликвидности и предоставлены целесообразные послабления, в том числе в области потребительского страхования.

Закон, запрещающий автоматически списывать социальные выплаты в счет кредитов, был принят в декабре 2021 года. Он был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Речь в нем идет о разовых государственных начислениях пенсионерам или семьям с детьми. Предполагается, что закон вступит в силу 1 мая 2022 года.