Соципотеку получили три молодых сотрудника «НПО Машиностроения» из Реутова

Три молодых ученых ведущего предприятия оборонного комплекса России «Военно-промышленная корпорация „НПО машиностроения“» из подмосковного Реутова получили свидетельства по программе «Социальная ипотека».

Председатель совета молодых ученых и специалистов Московской области Денис Жулябин напомнил, что проект поддержки молодых специалистов был запущен в 2016 году.

Как рассказал Денис Жулябин, благодаря продлению программы в этом году претендентами на жилье стали трое специалистов из Реутова. В категории «молодой уникальный специалист» — Дмитрий Евсеев и Несреддин Гюльмагомедов, в категории «молодой ученый специалист» — Антон Шестаков. Они и получили сертификаты на социальную ипотеку.

По условиям конкурса возраст участников не должен превышать 35 лет. Учитывались заслуги в научно-производственной деятельности, публикации в научных изданиях и стаж работы.

«Мы — снова на первом месте среди участвующих в программе Подмосковья по получению сертификатов за четыре года», — подчеркнул председатель совета молодых ученых и специалистов Денис Жулябин.

За время действия программы сертификаты на приобретение квартир получили 40 уникальных молодых специалистов и ученых Реутова. Второе место по количеству полученных сертификатов занимает Фрязино — 36 сертификатов, третье место делят Жуковский и Дзержинский — по 17 сертификатов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Правительство региона покупает квартиры врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам программы поддержки остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту. Квартиру можно приобрести как в новостройке, так и на вторичном рынке.