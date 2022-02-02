Социальные пенсии повысят в России с 1 апреля. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию URA.RU.

«С 1 апреля планируется повышение социальных пенсий. Учитывая, что до начала года президентом было поручено увеличить на реальный процент инфляции минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, все социальные выплаты и пособия, зависящие от этих показателей, также будут увеличены», — сказала она.

Бессараб отметила, что пенсии военных пенсионеров планируют увеличить на 8,6% — по реальному размеру инфляции. Ранее выплаты проиндексировали 1 октября 2021 года, но реальная инфляция оказалась больше, поэтому индексация будет скорректирована.

Ранее Бессараб сообщала, что размер пенсии для неработающих пенсионеров увеличился примерно на 1400 рублей. Выплаты в новом объеме пенсионеры начнут получать с февраля. Также в России вырос размер материнского капитала и пособий по уходу за ребенком. Размеры этих выплат проиндексировали на 8,4%.