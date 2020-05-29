Социальные фонды России могут лишиться почти 3 трлн рублей

Ситуация с распространением коронавируса меняет положение дел в экономике. Внебюджетные фонды, такие как ПФР, ФСС и ФОМС, из-за пандемии могут лишиться почти трех триллионов рублей.

Такой вывод сделан в обновленном прогнозе Института социальной политики НИУ ВШЭ, пишет газета «Известия».

Предыдущий обзор подразумевал сокращение страховых взносов во внебюджетные фонды почти на 2,5 триллиона рублей, то теперь этот показатель аналитики увеличили почти до 2,9 триллиона рублей.

Федеральный бюджет станет основным «спонсором» Пенсионного фонда России (ПФР) в кризисный период считают эксперты. В текущей ситуации доля трансфертов из госказны в ПФР может увеличиться до 60-70%, при том, что раньше ее показатель был равен 40%.

Давление также окажут льготы, которые предусмотрены для предприятий малого и среднего бизнеса, считают авторы обзора. При этом, как полагают экономисты, некоторые крупные компании захотят воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы перевести часть сотрудников в специально созданные малые и средние предприятия.