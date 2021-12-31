Сотрудница банка рассказала, как отличать фальшивые купюры

Начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева рассказала, как определить, является ли купюра фальшивой. Ее слова привело агентство «Прайм».

«Рублевые и долларовые банкноты изготавливаются из хлопка, а в долларовые купюры добавляют еще и лен, поэтому на ощупь они имеют более волокнистую основу, чем обычная бумага», — сказала, в частности, Позднышева.

Далее — важно установить наличие водяного знака и защитной ленты, которые должно быть видно на свет без каких-либо дополнительных средств. Лента обязательно должна быть сплошной при проверке на свет, даже если на поверхности купюры видны только ее фрагменты. Помимо этого, на купюре есть муаровые полосы, которые при определенном наклоне создают радужные отсветы.

А если гражданин желает получить свои пенсионные накопления разовой выплатой, то ему стоит подождать до 2022 года. Таким мнением поделился аналитик НПФ «Будущее» . Пройдет новогодняя индексация пенсии, и требования к единовременной выплате могут измениться.