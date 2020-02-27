Сотрудники заявили, что готовы рекомендовать Тele2 своим друзьям

Оператор «Москва — Tele2» провел исследование, которые показало отношение сотрудников к компании. В качестве работодателя 94% опрошенных готовы рекомендовать оператора своим родным и друзьям.

Опрос в 2019 году провела международная компания Korn Ferry. В исследовании участвовали более 7000 работников компании.

В рамках работы эксперты Korn Ferry измерили новый для российского рынка показатель — индекс лидерства руководителей. Tele2 предложила сотрудникам ответить на вопрос, готовы ли они рекомендовать своего начальника в качестве руководителя другим коллегам. Оценки показывают, что большинство специалистов доверяют руководству. Успешное начальство отличает способность воодушевить и создать продуктивную атмосферу в команде, а также признание заслуг подчиненных. По результатам опроса сводный индекс лидерства руководителей Tele2 равен 71%. Это говорит о высокой эффективности лидерской модели Tele2.

«Результаты исследования указывают на наши успехи: 97% работников считают, что непосредственный начальник помогает им совершенствоваться профессионально и грамотно организует работу подразделения. Мы продолжим развивать „Академию лидерства“ и в этом году, чтобы вывести работу команды на еще более высокий уровень», — прокомментировала опрос директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова.

Источник фото: Tele2

По результатам работы «Москва — Tele2» улучшила свой индекс вовлеченности на шесть процентных пунктов и опередила наиболее успешные мировые компании на 15 процентных пунктов.Индекс вовлеченности говорит о мотивации сотрудников и их готовности делать больше ожидаемого, выполнять работу как можно лучше. Показатель напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса.

Основными драйверами роста вовлеченности стали несколько важных факторов. Например, 92% сотрудников Tele2 заявили, что гордятся работой в компании. Еще работники Tele2 высоко оценили условия для успеха, которые создает оператор. В том, что их должность дает возможность решать трудные и интересные задачи, уверены 92% сотрудников. Еще 86% считают, что условия работы позволяют достичь максимальных результатов.