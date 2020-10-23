Сотрудники Центробанка назвали общий размер кредитов россиян

Отмечается, что этот показатель на 2,2 триллиона рублей больше цифры за сентябрь минувшего года. Объем кредитования населения вырос за год на 12%. По информации регулятора, увеличение общего размера кредитов среди физических лиц активно происходит с июля. Каждый месяц он вырастает более чем на 300 миллиардов рублей. Главной причиной увеличения розничного портфеля банков названа ипотека.

Работники бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) уточнили, что за год число активных контрактов в России выросло на 3,8 миллиона и достигло цифры 80,1 миллиона. За последние два года объем займов поднялся на 28,7%. Число договоров увеличилось на 16,1%.

В настоящий момент на одного клиента различных кредитных учреждений приходится 1,55 долга против 1,5, по прошлым данным аналитиков.