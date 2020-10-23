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    23 октября 2020, 18:18

    Сотрудники Центробанка назвали общий размер кредитов россиян

    Полина Петрова

    Сотрудники Центробанка назвали общий размер кредитов жителей России. По состоянию на 1 сентября цифра составляет 19,06 триллиона рублей, информирует газета «Известия».

    Отмечается, что этот показатель на 2,2 триллиона рублей больше цифры за сентябрь минувшего года. Объем кредитования населения вырос за год на 12%. По информации регулятора, увеличение общего размера кредитов среди физических лиц активно происходит с июля. Каждый месяц он вырастает более чем на 300 миллиардов рублей. Главной причиной увеличения розничного портфеля банков названа ипотека.

    Работники бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) уточнили, что за год число активных контрактов в России выросло на 3,8 миллиона и достигло цифры 80,1 миллиона. За последние два года объем займов поднялся на 28,7%. Число договоров увеличилось на 16,1%.

    В настоящий момент на одного клиента различных кредитных учреждений приходится 1,55 долга против 1,5, по прошлым данным аналитиков.