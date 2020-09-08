facebook_pixel
    08 сентября 2020, 10:25

    Сотрудники Центробанка назвали объем международных резервов России

    Полина Петрова

    Сотрудники Центробанка России назвали объем международных резервов страны, информирует сайт RT со ссылкой на данные сайта регулятора.
    Сотрудники Центробанка назвали объем международных резервов России

    Согласно материалу, на 1 сентября нынешнего года запасы составляют 594,4 миллиарда долларов. Отмечается, что на 1 августа этого года цифра равнялась 591,7 миллиарда долларов.

    Ранее в Счетной палате сообщили, что в федеральный бюджет в минувшем году поступило 52 вида доходов, которые не были учтены в прогнозе параметров Федерального закона. Их общая сумма составляет 11 239,4 миллиона рублей.

    Новости SMI.FM