Сотрудники Центробанка назвали объем международных резервов России

Согласно материалу, на 1 сентября нынешнего года запасы составляют 594,4 миллиарда долларов. Отмечается, что на 1 августа этого года цифра равнялась 591,7 миллиарда долларов.

Ранее в Счетной палате сообщили, что в федеральный бюджет в минувшем году поступило 52 вида доходов, которые не были учтены в прогнозе параметров Федерального закона. Их общая сумма составляет 11 239,4 миллиона рублей.