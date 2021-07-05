Сотрудники малого и среднего бизнеса пожаловались на падение зарплаты

Пандемия сильно ударила по малому и среднему бизнесу во всем мире. Многие компании перестраивали свою работу, это сказалось и на зарплатах сотрудников. В России за последние полгода такие изменения коснулись почти трети работников фирм из этого сегмента.

Опрос об уровне зарплаты провел разработчик CRM для бизнеса «Мегаплан». В нем принимали участие 1028 линейных сотрудников и 448 руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, сообщило РБК.

Оказалось, что доходы изменились у 33,7% респондентов. Из них 56,2% заявили, что их зарплата выросла, а 43,8% сообщили о снижении заработка. О повышении зарплаты за последние полгода начальство просили 30,1% сотрудников.

Среди респондентов, у которых зарплата все-таки выросла, 39,7% заявили, что им увеличили оклад на 10%. В два раза больше начали получать 1,5% респондентов. У 3,2% участников опроса доходы выросли на 60%. Такое же количество людей сообщили, что их оклад поднялся на 80%.

Большинство сотрудников (30,6%), которые столкнулись со снижением дохода, сообщили, что стали получать на 20% меньше. Половину оклада потеряли 12,2% опрошенных. На 80% упали доходы у 2% участников опроса.

При этом 58% сотрудников малых и средних компаний признались, что зарплаты им хватает впритык, откладывать на черный день у них не получается. На нехватку денег пожаловались 27,7% опрошенных. Довольными заработком оказались только 14,3% работников.

У руководителей компаний в малом и среднем бизнесе зарплата тоже менялась. У 68,1% из них доход вырос, а у 31,9% — сократился.