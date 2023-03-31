Деньги 31 марта 2023, 14:30 Сотрудники администрации президента сдадут декларации о доходах до 1 апреля Песков: декларации администрации президента публиковать в 2023 году не будут РИА «Новости»

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Все работники администрации президента России до конца пятницы, 31 марта, предоставят декларации о доходах. Однако публикации документов в текущем году не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Сегодня последний день, до конца дня они [декларации] будут сданы все», — сказал он.

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По его словам, такая практика регулярна. Антикоррупционное подразделение администрации президента займется проверкой документов. Нередко к сотрудникам возникают разные вопросы, они обязаны на них отметить.

«Публикация в этом году не предусматривается», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В Кремле, отметил Песков, нет единой позиции касательно публичной демонстрации документов. Глава государства Владимир Путин уже сдал декларацию о своих доходах за прошлый 2022 год.