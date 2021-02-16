Сотрудник ЦБ рассказал, как мошенники обходят мониторинг безопасности

Первый заместитель руководителя департамента информационной безопасности Центрального банка России Артем Сычев рассказал, как мошенники совершают кражи с карт, оставаясь незамеченными, написало РИА ФАН.

Аферисты понимают, что кредитные организации могут предотвратить их деятельность. Специалисты видят операции, которые проходят через платежные системы. Мошенники предпочитают не попадаться на глаза работникам банка и просят жертв самостоятельно снимать денежные средства со своих счетов. Далее они заставляют их переводить деньги через платежные терминалы или банкоматы другого учреждения.

«Таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда деньги ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки», — пояснил Сычев.

По его словам, мошенники изобретают все новые схемы обмана, так как финансовая грамотность граждан растет. При этом в отношении жертв продолжают использовать методы социальной инженерии.

Ранее Сычев рассказал, что за один звонок аферисты похищают у россиян минимум 10 тысяч рублей.