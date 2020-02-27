Сотрудник электросетей ХМАО попался на взятке
Виктор Филиппов, сотрудник АО «Горэлектросеть», задержан в Нижневартовске по подозрению в получении взятки. ИА Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу «Корпорации СТС», сообщил, что он покрывал хищение теплоэнергии.
Филиппова подозревают в получении взятки за покрывательство незаконного потребления тепловой энергии.
Компания АО «Горэлектросеть» прокомментировала ситуацию.
«Мы намерены жестко пресекать все возможные противоправные действия в виде коррупционных правонарушений, а также бездоговорного, безучетного потребления тепловой энергии, содействовать устранению всего того, что создает для этого благоприятные условия. Работа эта будет проводиться системно, и у нас нет сомнений в ее результативности», — заявили в компании.