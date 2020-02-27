Сотрудник электросетей ХМАО попался на взятке

Филиппова подозревают в получении взятки за покрывательство незаконного потребления тепловой энергии.

Компания АО «Горэлектросеть» прокомментировала ситуацию.

«Мы намерены жестко пресекать все возможные противоправные действия в виде коррупционных правонарушений, а также бездоговорного, безучетного потребления тепловой энергии, содействовать устранению всего того, что создает для этого благоприятные условия. Работа эта будет проводиться системно, и у нас нет сомнений в ее результативности», — заявили в компании.