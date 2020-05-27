Сотовые операторы прогнозируют замедление роста выручки

Российские сотовые операторы ждут замедления роста выручки и снижения продаж сим-карт на фоне пандемии коронавируса. Компания МТС уже пересмотрела свой прогноз на 2020 год.

Если ранее МТС ожидала роста на 3%, то теперь рассчитывает на сохранение выручки на уровне 2019 года, либо рост в пределах тех же 3%, сообщила газета «Коммерсант».

Владеющая российским «Вымпелкомом» группа Veon, в отчетности за первый квартал не стала давать прогноз на 2020 год, однако в самом операторе признают, что последствия пандемии окажут влияние как минимум на результаты второго квартала.

В Tele2 допускают, что снижение продаж смартфонов и сим-карт из-за закрытия салонов связи и снижения трафика в работающих точках может привести к сокращению числа абонентов во втором квартале.

В компании «МегаФон» признают, что столкнулись с практически полным сокращением выручки от роуминга, снижением продаж в рознице и оптимизацией клиентами затрат на связь, особенно в сфере малого бизнеса. При этом оператор еще не давал отчет по итогам первого квартала и не делал прогнозов.

Центробанк ранее протестировал банковский сектор России на устойчивость к кризису. Стресс-тестирование проводили по состоянию на 1 апреля 2020 года. Результаты в регуляторе сочли «вполне удовлетворительными».