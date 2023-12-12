Деньги 12 декабря 2023, 13:04 Сотового ритейлера «Связной» официально объявили банкротом Московский суд признал банкротом крупнейшего ритейлера «Связной» РИА «Новости»

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ритейлера «Связной», в отношении организации открыли процедуру конкурсного производства. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Связной» в прошлом являлся одним из крупнейших сотовых ритейлеров в стране. Начальную процедуру банкротства организации суд запустил еще в июне, когда «Связной» заявил, что компания обанкротилась. На тот момент ритейлер задолжал около 53,9 миллиарда рублей.

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По словам временного управляющего организации Антона Сычева, финансовый анализ выявил признаки преднамеренного банкротства.

Ранее арбитражный суд отклонил заявление о банкротстве СПБ Биржи. Причиной такого решения указали ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Представители торговой площадки назвали подложным заявление об банкротстве. Организация обратится к правоохранителям и инициирует расследование, чтобы найти злоумышленников. Пресс-служба СПб Биржи обратилась к участникам рынка ценных бумаг и призвала их следить за официальной информацией.