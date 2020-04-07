Сотня богатейших людей мира потеряла $408 млрд за два месяца

Состояние 100 богатейших людей мира за последние два месяца сократилось на 408 миллиардов долларов на фоне распространения коронавируса. Больше других потерял французский миллиардер Бернар Арно, который занимается производством люксовых товаров.

«За два месяца был растерян практически весь прирост состояний, произошедший за последние 2,5 года. 100 крупнейших миллиардеров потеряли в совокупности 12,6% состояния, или 408 миллиардов долларов, что эквивалентно потере 75 миллионов долларов в день», — отметил глава Hurun Institute Руперт Хугверф, этот институт и провел подсчеты потерь миллиардеров.

Hurun Institute подсчитал, что в феврале–марте 86% из списка понесли потери. 9% богатейших людей остались в плюсе, а состояние 5% не изменилось.

В институте отметили, что состояние 10 самых богатых людей уменьшилось на 125 миллиардов долларов. Французский миллиардер Бернар Арно, контролирующий LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, потерял примерно 30 миллиардов долларов. Главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос — девять миллиардов. Несмотря на это, Безос остался самым богатым человеком в мире.

Зато основатель платформы видеоконференций Zoom Юань Чжэн, наоборот, разбогател. Его состояние увеличилось с 3,5 миллиарда долларов до восьми миллиардов.