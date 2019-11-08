Состояние миллиардеров сократилось на 8,5 трлн долларов в 2018 году

Специалисты объяснили эти потери неопределенностью фондовых рынков, сильным долларом и сложной геополитической обстановкой. Отмечается, что ситуация с богатством миллиардеров в тех или иных регионах разная. В частности, в азиатских странах после пятилетнего роста состояние бизнесменов впервые уменьшилось, а в Соединенных Штатах оно, наоборот, стало больше.

«Тем не менее, очевидно, что миллиардные компании продолжают процветать. Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который последовательно опережает рынки акций», — заметили эксперты.