03 июля 2023, 12:20
Состояние богатейших россиян выросло более чем на 16 миллиардов долларов в 2023 году
Bloomberg: российские миллиардеры в 2023 году стали богаче на 16,5 миллиарда долларов
Российские миллиардеры за первые пять месяцев 2023 года стали богаче на 16,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
После начала года основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 4,8 миллиарда долларов, а в целом его состояние увеличилось до 20,2 миллиарда долларов.
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Стоимость активов председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина выросла на 3,22 миллиарда долларов, а общее состояние оценили в 23,1 миллиарда в американской валюте.
В то же время бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в 2023 году заработал 1,73 миллиарда долларов, его состояние составило 7,6 миллиарда.
Один из владельцев компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонид Михельсон разбогател на 1,5 миллиарда долларов, его состояние выросло до 26,1 миллиарда.
Всего в топ-500 самых богатых людей планеты вошли 24 россиянина.
Россия
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