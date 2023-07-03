Деньги 03 июля 2023, 12:20 Состояние богатейших россиян выросло более чем на 16 миллиардов долларов в 2023 году Bloomberg: российские миллиардеры в 2023 году стали богаче на 16,5 миллиарда долларов РИА «Новости»

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Российские миллиардеры за первые пять месяцев 2023 года стали богаче на 16,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

После начала года основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заработал 4,8 миллиарда долларов, а в целом его состояние увеличилось до 20,2 миллиарда долларов.

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Стоимость активов председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина выросла на 3,22 миллиарда долларов, а общее состояние оценили в 23,1 миллиарда в американской валюте.

В то же время бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в 2023 году заработал 1,73 миллиарда долларов, его состояние составило 7,6 миллиарда.

Один из владельцев компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонид Михельсон разбогател на 1,5 миллиарда долларов, его состояние выросло до 26,1 миллиарда.

Всего в топ-500 самых богатых людей планеты вошли 24 россиянина.