Составлен список самых бесполезных и затратных покупок

В первую очередь к ним относятся товары в магазинах у дома. Наценка в таких местах, как чуть ли не в элитных торговых сетях типа «Азбуки вкуса». А ведь местные жители часто забегают в подобные магазинчики, если забыли что-то купить.

Серьезно разоряют семейный бюджет кофе с собой в бумажных стаканчиках, булочка или сэндвич вприкуску. Траты на них могут превышать сумму на городской транспорт в четыре-пять раз. Они же могут равняться полноценному обеду.

Кроме того, зарплата уходит и на абонемент в фитнес-центр, в который многие все равно потом не ходят. Таким прогульщикам рекомендуют для начала каждый день делать зарядку дома или заниматься с весом на спортивной площадке во дворе. Если это удастся без пропусков, тогда можно считать себя готовым к покупке абонемента в фитнес.

Многие продолжают платить за кабельное телевидение по старым тарифам, включающим 100+ или 200+ каналов. Эксперты предлагают смотреть интересующее онлайн — бесплатно или за незначительную сумму.

Помимо этого деньги уходят на «стратегические запасы» еды. Однако пятую часть купленной еды россияне потом выкидывают, поскольку запасы плесневеют или протухают. На порывы закупиться надолго часто влияют акции: дешевого товара хочется приобрести побольше.

Еще стоит упомянуть подписки. Это относительно новая, но у многих уже значимая статья расходов. К этому пункту относятся платные приложения, интернет-платформы, сервисы. Сумма в месяц в основном выглядит незначительной, но в итоге улетают тысячи. Важно помнить и про отключение первой пробной подписки на месяц.

На расходы также влияет упаковка. Мытый картофель в красочной упаковке стоит в два-три раза дороже развесного и не мытого. Сюда же относятся красивые стеклянные банки или пакет на кассе.

Помимо прочего в списке числятся «всякие мелочи», то есть товары на кассе — жвачки, бритвы, конфетки детям. Завершают список «ненужные подарки». Например, шоколадные конфеты, которых к концу праздников накапливается предостаточно.