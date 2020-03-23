Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России

Наиболее высокие зарплаты в регионах России оказались в сфере добывающей промышленности, финансового сектора и интеллектуального труда. В лидерах — Сахалин, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

У представителей нефтегазовой промышленности в Сахалинской области зафиксированы самые высокие зарплаты за прошлый год, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование. В среднем зарплата лидеров рейтинга более 350 тысяч рублей в месяц.

Следом идут финансисты из Москвы. Их средний ежемесячный доход составляет порядка 200 тысяч рублей. Замкнули тройку лидеров работники нефтегазового сектора в Ямало-Ненецком автономном округе. За месяц они получают в среднем более 150 тысяч рублей в месяц.

На четвертой строчке работники в отрасли IT из северной столицы. В среднем они зарабатывают 145 тысяч рублей в месяц.

А если говорить о городе с самыми высокими зарплатами, то в голову сразу же приходит Москва. Но как оказалось, это вовсе не так. Самая высокая зарплата у жителей Чукотки — среди них есть те, кто получает более 106 тысяч рублей ежемесячно.