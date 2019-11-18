Составлен рейтинг регионов с самыми быстрорастущими зарплатами

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Драйверами роста заработных плат оказалось увеличение промышленного и сельскохозяйственного производств, большие стройки, а также борьба властей с зарплатами в конвертах. Для создания рейтинга были использованы сведения об изменениях начислений от работодателей в январе–августе, путем определения среднего процента роста в 2019 году.

На второй строчке после Тывы расположился Севастополь с показателем 11,6%. Завершает тройку лидеров регионов с наибольшими темпами роста зарплат Костромская область с 10,9%.

А вот регионом с наименьшими темпами роста зарплат стал Санкт-Петербург. В Северной столице они выросли только на 3,6%. На предпоследнем месте рейтинга оказалась Северная Осетия с показателем 3,7%. В Калининградской области зарплаты росли в среднем на 4%.

Москва расположилась в середине рейтинга, но все-таки ближе к верхним позициям. Темпом увеличения зарплат в столице составил 8,5%.

В среднем по стране зарплаты за первые восемь месяцев года увеличились на 7,8% к тому же периоду 2018 года.