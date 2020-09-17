Составлен рейтинг крупнейших частных компании России

В списке отведено место для 200 предприятий.

Самая богатая частная компания — «Лукойл». В 2019 году он заработал 7841 миллиард рублей. Второе место заняла нефтедобывающая компания «Сургутнефтегаз», выручка которой в 2019-м составила 1814 миллиардов рублей. К концу года около трех триллионов рублей лежало на счетах и депозитах компании, причем большая часть средств размещена в иностранной валюте.

Магнитогорский металлургический комбинат с 514,6 миллиарда рублей разместился на 15-й строчке рейтинга. Сеть алкомаркетов «Красное и Белое» из Челябинска попала на 25-е место, ее выручка — 344 миллиардов рублей. А «Уралкалий», занимающийся производством калийных удобрений, заработал более 180 миллиардов рублей. Это позволило компании из Перми занять 52-е место.

Группа «Синара» из Екатеринбурга заработала на транспортном машиностроении 161,5 миллиарда рублей, за ней — 64-е место. «Русская медная компания» и Уральская горно-металлургическая компания заняли 66 и 67 места соответственно.

Крупнейший в мире производитель титана — корпорация ВСПМО-АВИСМА из Верхней Салды — разместился на 110-м месте в списке. Его выручка составила 105,4 миллиарда. Следом за ним идет компания «Элемент-Трейд» из Екатеринбурга, которая управляет сетью магазинов самообслуживания «Монетка». Выручка — почти 104 миллиарда.

Кроме того, в рейтинг внесены авиакомпании «Уральские авиалинии» (88,5 миллиарда) и Utair из ХМАО (86,3 миллиарда), «Сталепромышленная компания» из Екатеринбурга (78,8 миллиарда), Челябинский электрометаллургический комбинат (55,6 миллиарда), а также химический завод «Метафракс» из Пермского края (54,6 миллиарда).