Составлен рейтинг городов России по уровню зарплат

Самые большие заплаты в России получают жители Салехарда, Южно-Сахалинска и Москвы. В конце рейтинга городов оказались Элиста, Нальчик и Грозный.

Список российских городов по уровню зарплат составили эксперты РИА «Новости». Для рейтинга они взяли соотношение средних зарплат и цены фиксированного потребительского набора. На первом месте оказался Салехард, где жители на одну зарплату могут позволить себе пять таких наборов.

При этом абсолютный уровень зарплаты в городе составил 106 тысяч рублей. По этом показателю Салехард уступает Москве и Анадырю. Также в тройке лидеров по соотношению зарплаты и стоимости набора оказались Южно-Сахалинск и Москва.

Самое низкое соотношение зафиксировали в Элисте. Там сумма средней зарплаты составляет 31,7 тысячи рублей. На нее можно купить чуть менее чем два фиксированных потребительских набора. Еще в конце списка оказались Нальчик, Грозный, Таганрог и Иваново. Самая низкая средняя зарплата оказалась во Владикавказе — 31,2 тысячи рублей. Всего специалисты ищучали данные по 100 крупнейшим российским городам.