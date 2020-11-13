Составлен прогноз по курсу доллара к концу 2020

По этой причине эксперт призвал россиян пока не вкладываться в американскую валюту. Аналитик предложил подождать небольшого подорожания рубля.

«Сейчас уровень 77,5 рубля, он довольно оптимальный. К концу года он должен быть в районе 78-79 рублей», — заявил Калугин.

Нефть укрепилась на уровне 44 доллара за баррель. Помимо этого, журналисты уже со всех сторон осветили выборы президента в США, и нерезиденты отыгрались на рынке на прошлой неделе.

По словам финансового аналитика, тенденцию к укреплению рубля может скорректировать Министерство финансов России. Ведомство будет выдавать остатки по казначейским назначениям, часть из которых уйдет на валютный рынок. При этом критичного роста доллара не ожидается.