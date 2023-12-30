Деньги 30 декабря 2023, 01:04 Сооснователь Fix Price миллиардер Хачатрян продал свою долю в компании Сооснователь Fix Price миллиардер Артем Хачатрян продал долю за $1,015 млрд РИА «Новости»

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Сооснователь Fix Price миллиардер Артем Хачатрян продал свой пакет в 35,2% акций компании и вышел из совета директоров «по семейным обстоятельствам». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Почти весь пакет — 34,2% — выкупил его партнер Сергей Ломакин, 1% акций приобрел гендиректор ретейлера Дмитрий Кирсанов. Хачатрян получил за свою долю 1,015 миллиарда долларов. Кирсанов стал обладателем 8,5 миллиона акций по цене 2,94 доллара за бумагу, Ломакин выкупил 290,5 миллиона акций по цене 3,41 доллара за бумагу.

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Ломакин и Хачатрян запустили сеть магазинов «все по одной цене» в 2007 году. В марте 2021 года компания вышла на биржу, ее основатели стали миллиардерами.

Компания Fix Price в начале ноября провела опрос, согласно которому 76% россиян предпочитают бумажную версию книг. Еще 34% респондентов заявили, что предпочитают электронные версии, а 7% отметили, что не видят разницы.