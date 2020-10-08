К концу 2020-го года каждая пятая российская компания планирует сократить число своих сотрудников. На такие меры им придется пойти, если вторая волна коронавируса окажется такой же жесткой, как и первая, и власти вновь введут серьезные ограничения.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные соответствующего опроса. По данным экспертов, за последнюю неделю возникла негативная тенденция с ростом числа открытых вакансий. Это значит, что нельзя исключать дальнейшее увеличение количества безработных. Сейчас заработок потеряли более четырех миллионов человек — с начала пандемии 47% российских компаний сократили свой штат.

По данным опроса, больше всего уволенных — специалисты (68%). Кроме того, компании снизили своим сотрудникам зарплаты. Это коснулось 37% сотрудников, еще 11% компаний пойдут на такой шаг в будущем.

Руководитель пресс-службы компании hh.ru Александр Джабаров рассказал изданию, что ситуация на рынке труда станет очень сложной, если вторая волна коронавируса окажется такой же жесткой, как и первая. Это может привести к новой череде увольнений.

«До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним», — отметил он.

Если придется вновь переводить сотрудников на дистанционную работу, это сильно ударит по финансовому состоянию компаний. В таком случае они будут вынуждены начать сокращения штата, или отправлять работников в отпуска за свой счет. Это связано с тем, что во многих отраслях невозможно организовать дистанционку — для деятельности нужно, чтобы сотрудник или коллектив находились на рабочем месте.

При этом зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отметил, что рост безработицы пока нельзя назвать катастрофическим. Он отметил, что социологический опрос не способен отразить картину на всем рынке труда, потому что проводится среди определенной аудитории. Это значит — нельзя с уверенностью утверждать, что штат уже сократили почти 47% компаний страны.

«В основном сокращения пришлись на компании среднего и малого бизнеса, которые испытывают финансовые трудности до сих пор», — подчеркнул он.