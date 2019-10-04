Сокращение списка профессий для самозанятых пойдет на пользу государству. Но не бизнесу

Ограничение списка профессией самозанятых — это плохая идея для рынка, но хорошая для государства. Такое мнение в разговоре с «360» выразил финансовый аналитик Антон Шабанов.

Список профессий для самозанятых предложили сократить - Самозанятым определят профессии Подробнее

«С точки зрения рынка любое ограничение — всегда неправильно. Но с точки зрения государства, действительно эта идея имеет логичное обоснование. Наверняка, институт самозанятых был введен под льготное налогооблажение. В него пытались зарегистрировать очень много видов деятельности, которые по сути своей самозанятостью не являются», — объяснил эксперт.

По его словам, чтобы налоговая база не уменьшалась, сейчас государство и пытается соответствующие поправки продумать и потом провести.

Он отметил, что бизнес всегда будет пытаться платить меньше налогов и больше зарабатывать. Это нормальное стремление бизнеса, подчеркнул аналитик. При этом сам институт самозанятых Шабанов назвал успешным.

«Вопрос, как его оценивать. Если брать самозанятых, которые сами зарегистрировались, там действительно неплохие цифры. Мы понимаем точно, что в реальном мире самозанятых гораздо больше. В смысле госконтроля, государственного налогооблажения — тут еще есть, куда стремиться нашей налоговой инспекции», — отметил он. С другой стороны, по его словам, какой-никакой налог все равно стал поступать.

Также Шабанов высказал мнение, что сегодня людям не хватает мотивации, чтобы идти и регистрироваться как самозанятые.

«Ее (мотивации — прим. ред.) сейчас нет и было бы неплохо, чтобы ее тоже ввели», —заключил эксперт.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что статус самозанятых должен распространяться только на людей определенных профессий. Их нужно определить и объединить в отдельный список. Только на него должен действовать налоговый режим.

Налоговый режим для самозанятых граждан ввели в четырех регионах России в начале 2019 года в качестве эксперимента. Он распространяется на московский регион, Калужскую область и Татарстан.

Люди, которые оказывают платные услуги без наемных работников и чей ежегодный доход не превышает 2,4 миллиона рублей, должны платить налог в размере 4% при работе с гражданами и 6% при работе с бизнесом.