Союзник Трампа получил два года за мошенничество
Коллинз был одним из первых членов Палаты представителей, кто поддержал кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года.
Летом 2018 года конгрессмену от штата Нью-Йорк предъявили обвинения в инсайдерской торговле из-за продажи акций австралийской фармацевтической компании Innate Immunotherapeutics. Ранее он входил в ее совет директоров.
Как выяснила прокуратура, Коллинз узнал о результатах проверки, признавшей неэффективным препарат для лечения рассеянного склероза. Законодатель сообщил об этом своему сыну, а тот — другим акционерам компании. В результате они смогли продать акции Innate Immunotherapeutics до того, как результаты проверки были опубликованы.
Свои ценные бумаги Коллинз не продавал, однако его сын и знакомые смогли избежать убытков на 768 тысяч долларов, отмечал прокурор.
Осенью 2019 года Коллинз вышел из состава Конгресса и признал вину в мошенничестве. Обвинение просило приговорить его к пяти годам заключения.