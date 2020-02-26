Союз пивоваров РФ попросил установить минимальные цены

Союз российских пивоваров (СРП) обвинил крупнейшие пивоваренные компании страны в агрессивном снижении цен и назвал их ценовую политику разрушительной для локальных производителей. Организация настаивает на введении минимальных розничных цен (МРЦ).

С такой просьбой СРП обратился к главе Минфина Антону Силуанову. По данным газеты «Коммерсант», нижний предел стоимости в письме не указан. В союзе считают, что на рынке сложилась критическая ситуация. Она вызвана перенасыщением пивом, которое реализуется по «критически низким демпинговым ценам».

Они не соответствуют производственным затратам и выплатам налогов, и вынуждают региональных производителей пива снижать цены, что разрушительно сказывается на их каналах продаж. Крупные игроки рынка вроде пивоваренной компании «Балтика», Heineken и AB InBev Efes, которые вышли из СРП, могут себе позволить играть на понижение.

В Минфине сообщили изданию, что для установления МРЦ необходимо правовое обоснование.

Представитель АО «Вятич» Владимир Маматов сообщил изданию, что искусственное снижение цен приведет к уничтожению локальных брендов пива. По его мнению, введения МРЦ недостаточно. Нужно снизить акциз для региональных пивоварен и ввести маркировку для разных сортов пива.