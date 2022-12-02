Эксклюзив 02 декабря 2022, 17:00 Согласие на поставку нефти по предельной цене будет ошибкой. Это может привести к развалу ОПЕК+ Эксперт по энергетике Фролов: потолок цен на нефть поставит Россию в зависимость от Запада РИА «Новости»

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Потолок цен на российскую нефть установят от 60 долларов за баррель, заявили в Минфине США. Агентство Reuters сообщило, что страны G7 собираются до 5 декабря согласовать предельную цену, которая якобы может увеличить доходы России от продажи сырья. Заместитель генерального директора института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с «360» рассказал о рисках и нюансах в случае, если власти страны согласятся на условия Запада.

Россия может заработать больше

Он пояснил, что Евросоюз еще не установил конечную сумму, потому что в этом случае важно учесть интересы всех сторон. По его словам, потолок должен быть таким, чтобы не оказался сильно высоким для ЕС, но при этом выгодным для России.

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«Чтобы у РФ не было экономических поводов отказываться от этой системы. Понимаете, эта система в основе своей сконструирована таким образом, чтобы Российская Федерация увидела эту цифру, которую ей назовут, прикинула, насколько удастся увеличить добычу», — сказал эксперт.

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Фролов рассказал, что сама эта система предполагает по сути исключение из санкций США и Евросоюза. То есть это механизм выдачи исключений без формальной выдачи исключений, отметил он. Суть в том, что в рамках санкций на российскую нефть вводят и ограничения на морскую перевозку этого сырья европейскими и американскими компаниями.

«А если Россия продает нефть по предельным ценам, то наши российские компании получают право продолжать пользоваться услугами европейских и американских компаний, обеспечивающих морские перевозки. То есть если Российская Федерация, по задумке авторов этой идеи, соглашается участвовать в системе, то она получает возможность, потеряв на каждом отдельном барреле какую-то сумму денег, заработать больше за счет увеличения количества этих баррелей на мировом рынке», — высказался Фролов.

Задачи России пойдут вразрез с интересами партнеров

Он пояснил, что сейчас Россия добывает порядка 9,9 миллиона баррелей в сутки, а может примерно 10,5. То есть страна в состоянии увеличить добычу где-то на 600 тысяч баррелей — это квоты РФ в рамках ОПЕК+ (Организация стран — экспортеров нефти), которые страна полностью не забирает. По мнению Фролова, вписавшись в систему предельных цен, Россия получит право пользоваться услугами всех западных компаний, обеспечивающих морские перевозки. Таким образом российская нефть останется на рынке и даже увеличит предложение.

«И мы сможем продавать больше нефти, зарабатывая больше денег. Здорово? Все хлопают в ладоши и говорят: „Ой, как здорово мы придумали. Нашей западной аудитории мы рассказываем, что мы Россию победили, потому что она теперь на каждом барреле зарабатывает меньше, а вот в России расскажут своей аудитории: „А мы вот западных наших мерзавцев победили, потому что мы теперь больше зарабатываем“», — отметил эксперт.

Однако при этом стратегические задачи России пойдут вразрез с «этой бухгалтерской логикой» и с интересами партнеров по ОПЕК+, сказал Фролов.

«Так как увеличение присутствия нашей нефти на мировом рынке, скорее всего, приведет к сокращению цен на нефть. Кроме того, подобные действия, скорее всего, вызовут конфликт внутри ОПЕК+ и могут привести к ее распаду, что, в свою очередь, может вылиться в ценовую войну. Но важно то, что увеличение предложения с нашей стороны может привести к падению цен», — подчеркнул собеседник.

Россия может оказаться в зависимости от Запада

Также Россия окажется в полной зависимости от Запада как от поставщика услуг по морской перевозке, если согласится на условия по потолку цен, считает Фролов. Он предположил, что страна в этом случае перестанет вкладывать деньги в создание собственной экосистемы морских перевозок из-за удобства пользования чужими услугами.

«Кроме того, это вам сейчас дадут выгодные цены в текущих условиях, а завтра вам скажут: „Ой, а вы знаете, цены-то снизились. Поэтому все — предельные цены теперь ниже“. Единожды вписавшись в эту историю, вы потом не отмоетесь. Поэтому пользоваться этой системой нельзя. Для нас со стратегической точки зрения участие в этой системе будет большой ошибкой», — добавил Фролов.

Польша играет роль Жириновского

Польша своим выступлением по теме установления предельной цены на российскую нефть, по словам Фролова, показала, что она самая европейская из всех европейцев. Так же повела себя Эстония.

«Вот она [Эстония] тоже: „Давайте давить их до последнего“. Ну то есть это просто некая поза. Вы знаете, это как ЛДПР критикует решения „Единой России“, а потом все голосуют как надо. Это не в плане критики, просто у всех так. Вот у Польши такая роль — выскакивать и что-нибудь орать такое смешное», — подчеркнул эксперт.

Польша, так сказать, отыгрывает ныне почившего Жириновского, заключил Фролов.