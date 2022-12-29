Деньги 29 декабря 2022, 13:50 Содержать авто в России с 1 января станет дороже «Сравни.ру»: в январе в России вступят в силу новые правила для автомобилистов freepik

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С января в России увеличится стоимость ряда услуг для автомобилистов. Свод новых правил опубликовали на портале «Сравни.ру»

По данным авторов материала, уже с 1 января увеличится минимальная стоимость техосмотра. В среднем за услугу придется отдавать больше на 57%. Нижнюю планку стоимости ТО устанавливает Федеральная антимонопольная служба.

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Также увеличатся цены на тюнинг. Об этом свидетельствуют новые поправки в Налоговый кодекс. Согласно этим постановлениям, в России появится несколько новых пошлин для автомобилистов, а пошлина за выдачу свидетельства о соответствии автомобиля требованиям безопасности станет дороже. Кроме того, водителям придется больше платить за тюнинг ТС.

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Уже со 2 января в Москве введут платный проезд по новой дороге — Московскому скоростному диаметру. При этом оплачивать использование трассы будут только транзитные путешественники. Стоимость составит 950 рублей.

Также автомобилистов коснулась отмена скидки на "Госуслугах".