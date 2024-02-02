Деньги 02 февраля 2024, 13:20 Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве РИА «Новости»

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Производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания и другие высокотехнологичные предприятия в Москве получили поддержку благодаря льготной программе. О ней в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Благодаря льготной программе поддержки промышленности купили больше 700 единиц оборудования в прошлом году», — рассказал он.

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По словам мэра, в программу помощи входят льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до трех миллиардов рублей на срок до трех лет. На выделенные средства производители строят или реконструируют инфраструктуру, приобретают новое оборудование или получают права на результаты интеллектуальной деятельности.

Так, помощь от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в 2023 году получили свыше 40 предприятий. На каждый рубль по программе льготного инвесткредитования приходится 55 рублей частных инвестиций в экономику столицы, подчеркнул Собянин.

В 2023 году количество промышленных предприятий в Москве превысило 4,2 тысячи. Теперь промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов.