Собянин подписал новую величину прожиточного минимума

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства города, фиксирующее новый прожиточный минимум. Согласно документу, обновленный размер этой величины на 2022 год должен составить 18 714 рублей. Его опубликовали на сайте правительства Москвы.

В постановлении указали величину минимума для каждой из выделенных групп населения.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля», — написано в изданном акте.

В нынешнем году установленный прожиточный минимум был почти на 700 рублей меньше — 18 029 единиц российской валюты.

Прожиточный минимум — это стоимость так называемой потребительской корзины — суммарная цена набора продуктов питания, товаров и услуг, без которых человек не сможет выжить. В него также уже посчитаны ежемесячные платежи и коммунальные сборы.

Величина считается по-разному для нескольких групп населения — трудоспособных взрослых людей, пенсионеров и детей.