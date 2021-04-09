Собчак предложила открыть сбор донатов в ответ на сообщения о ее финансовых трудностях

Журналистка Ксения Собчак остро ответила на предположения о том, что она сейчас находится в финансово неустойчивом положении из-за коронавируса. Об этом рассказал «Политэксперт».

Несколько изданий опубликовали информацию о том, что Ксения Собчак не может достроить свой особняк. Из-за этого, а также после анализа рекламируемых ею товаров авторы материалов заключили, что пандемия сильно подкосила бюджет телеведущей. Собчак довольно резко ответила на эти предположения в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Наконец-то хоть кто-то понял, что на самом деле я бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза. Понимаю, что версия „много и тяжело работает, используя все свои возможности, потому что в первую очередь ее интересует ее бизнес“ малоправдоподобная, кто ж в нее поверит, если речь о Собчак. Все так. Не хватает денег», — сыронизировала Собчак.

Она также обрадовалась, что, наконец, ее перестанут считать женской версей Романа Абрамовича. Журналистка не без иронии отметила, что готова начать сбор донатов.