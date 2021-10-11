Соавтор дизайна сторублевых купюр рассказал, зачем их меняют

Бывший художник «Гознака» Юрия Ковердяев, участвовавший в создании дизайна российских сторублевых купюр, рассказал «Газете.ru», почему их меняют на новые. Дело в устаревании и дизайна, и технологий.

Бумажные деньги рано или поздно в любом случае приходится менять, рассказал художник. Однако он признался, что новый дизайн купюр ему не нравится.

«Вообще, конечно, замена денег — это неизбежный такой процесс, потому что, если даже не брать в виду их такое старение, они все равно устаревают, их защитные признаки. И фальшивомонетчики к ним довольно скоро приспосабливаются, находят способы их повторения, поэтому, конечно, всегда каждые где-то пять-семь лет обязательно надо деньги, купюры возобновлять. Ну, а сейчас, видимо, пришло время вводить новый дизайн. Мое отношение к нему, в общем, несколько, как бы сказать, отрицательное, потому что совсем потерялся „гознаковский“ стиль — наш типичный, родной, российский», — сказал Ковердяев.