Россиянам позволят удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa запустила в России новый функционал, позволяющий держателям карт удалять свои данные со сторонних сайтов. Крупнейшие банки готовятся внедрить сервис. Технологию намерены реализовать в ближайшее время. Она позволит исключить утечки банковских сведений и предотвратить автоплатежи по забытым подпискам.

Об этом газете «Известия» сообщил представитель система Visa. Функционал, позволяющий клиентам проверять оформленные подписки и наличие сохраненных данных карт в интернет-магазинах, стал доступен российским банкам-партнерам системы в 2021 году. Многие кредитные организации намерены реализовать возможность в мобильных приложениях.

Сервис уже начали внедрять ВТБ, МТС Банк и «Хоум Кредит». «Дом.рф» может внедрить новшество в 2022 году, рассматривают такую возможность в СКБ Банке. Пока изучают функционал в Росбанке, ПСБ, УБРиР и Новикомбанке.

Директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин сообщил изданию, что новый сервис Visa полностью соответствует глобальным трендам на усиление безопасности персональных данных.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказал о способах снять деньги с банковской карты, даже если ее владелец забыл пин-код.